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Пьяный голливудский актер едва передвигался по улице 30.10 17:23   MIGnews.com

Пьяный голливудский актер едва передвигался по улице

Известный актер Бен Аффлек очень долго лечился от алкозависимости, но вновь был замечен в состоянии сильного опьянения.

Папарацции сфотографировали голливудскую звезду на улице Лос-Анджелеса.



47- летний Аффлек вместе с эффектной блондинкой шел по улице к своему внедорожнику. Когда он отпустил свою спутницу, то едва ли не встретился лицом к лицу с асфальтом, из-за опьянения актер почти не стоял на ногах самостоятельно.

Инсайдеры рассказали журналистам, что Бен Аффлек был гостем на вечеринке в отеле La Peer, что в Западном Голливуде.


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