Пьяный голливудский актер едва передвигался по улице
Известный актер Бен Аффлек очень долго лечился от алкозависимости, но вновь был замечен в состоянии сильного опьянения.
Папарацции сфотографировали голливудскую звезду на улице Лос-Анджелеса.
47- летний Аффлек вместе с эффектной блондинкой шел по улице к своему внедорожнику. Когда он отпустил свою спутницу, то едва ли не встретился лицом к лицу с асфальтом, из-за опьянения актер почти не стоял на ногах самостоятельно.
Инсайдеры рассказали журналистам, что Бен Аффлек был гостем на вечеринке в отеле La Peer, что в Западном Голливуде.