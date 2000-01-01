30.10 16:09 MIGnews.com

Арестованный иорданцами - репатриант

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Дипломатические источники сообщили в среду, 30 октября, что израильтянин, арестованный в Иордании, - репатриант Олег Чадаш из страны бывшего Советского Союза, находящийся в бегстве от местных властей. Источники добавили, что инцидент, как ожидается, не приведет к дипломатическому кризису между двумя государствами.Иорданские власти арестовали израильского гражданина, который плавал в реке Иордан во вторник, и якобы пересек границу вдоль восточной части реки. Иорданские силы безопасности задержали его для дальнейшего допроса. Ранее высокопоставленный иорданский депутат Нидал а-Таани заявил, что королевство намерено использовать задержанного израильтянина в качестве "разменной монеты" для обмена на двух иорданских граждан, которые, по утверждениям страны, содержатся в незаконном порядке и без предъявления обвинений в Израиле.Задержанными являются 32-летняя Хеба аль-Лабади и 29-летний Абдул Рахман Мири. Айман Сафади, министр иностранных дел страны, заявил, что возлагает на израильское правительство ответственность за их жизни, добавив, что их здоровье серьезно ухудшилось. Израиль отрицает незаконность их задержания.