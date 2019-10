30.10 15:50 MIGnews.com

Крупные компании обвиняют в заргязнении среды радиацией

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Крупнейший иск в сфере экологии в истории Израиля, который обязывает две химические фабрики на юге Израиля выплатить 1,4 миллиарда шекелей (400 миллионов долларов) в качестве компенсации за загрязнение грунтовых вод и популярного источника в природном заповеднике возле Мертвого моря, вышел на финишный этап.Оригинальная петиция была представлена в марте прошлого года. Защита компаний ответила на них в июле 2019 года, отрицая какую-либо связь с загрязнением. Но в понедельник истцы направили компаниям новыми письменными показаниями.Петиция, которая направлена ​​на сбор средств для очистки источников, утверждает, что Rotem Amfert Negev Ltd и Dead Sea Periclase Ltd причастны к загрязнению промышленными стоками, в том числе радиоактивными, общественной собственности. В новом показании американский химик по водным ресурсам, доктор Аманда Лундсбери, сказала, что она с "большой обеспокоенностью" прочитала письма Министерства здравоохранения, в которых опровергались возможные последствия от радиации в ручье Бокек.Вместе с Dead Sea Works, которая добывает полезные ископаемые из Мертвого моря, две компании, находящиеся в центре дела, входят в состав Israel Chemicals Ltd, которая, в свою очередь, контролируется Израильской корпорацией семьи Офер, крупнейшей холдинговой компанией страны.Теперь судья должен решить, есть ли у заявителей законное требование представлять общественность. Если он примет решение в пользу петиционеров, обе стороны, вероятно, будут вести переговоры о финансовом урегулировании.