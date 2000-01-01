30.10 14:17 MIGnews.com

Рекрутер Хизбаллы из Иордании загремела в больницу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Объявившая голодовку гражданка Иордании Хеба аль-Лабади, арестованная 20 августа, была госпитализирована в третий раз за неделю.Девушку доставили в больницу Бней-Цион в Хайфе, передает The Times of Israel.Уточняется, что только во вторник Лабади вернули в камеру из медучреждения. Он содержится в тюрьме Кишон на севере Израиля с момента ареста. Иорданку задержали по подозрению в причастности к серьезным нарушениям безопасности.Под стражей девушку содержат в административном порядке – мера, позволяющая задерживать людей в течение нескольких месяцев без предъявления официальных обвинений.Ранее стало известно, что в Иордании задержан израильтянин, якобы пересекший незаконно границу. Власти страны объявили, что не отпустят мужчину, пока Хеба аль-Лабади и второй задержанный иорданец не будут выпущены на свободу. В связи с растущим напряжением Иордания отозвала своего посла из Тель-Авива.Как известно, Лабади после задержания объявила голодовку, которую продолжает уже 38 дней. Девушку подозревают в пособничестве "Хизбалле" с целью завербовать новых агентов.