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Рекрутер Хизбаллы из Иордании загремела в больницу | Фото:30.10 14:17   MIGnews.com

Рекрутер Хизбаллы из Иордании загремела в больницу

Объявившая голодовку гражданка Иордании Хеба аль-Лабади, арестованная 20 августа, была госпитализирована в третий раз за неделю.

Девушку доставили в больницу Бней-Цион в Хайфе, передает The Times of Israel.

Уточняется, что только во вторник Лабади вернули в камеру из медучреждения. Он содержится в тюрьме Кишон на севере Израиля с момента ареста. Иорданку задержали по подозрению в причастности к серьезным нарушениям безопасности.

Под стражей девушку содержат в административном порядке – мера, позволяющая задерживать людей в течение нескольких месяцев без предъявления официальных обвинений.

Ранее стало известно, что в Иордании задержан израильтянин, якобы пересекший незаконно границу. Власти страны объявили, что не отпустят мужчину, пока Хеба аль-Лабади и второй задержанный иорданец не будут выпущены на свободу. В связи с растущим напряжением Иордания отозвала своего посла из Тель-Авива.

Как известно, Лабади после задержания объявила голодовку, которую продолжает уже 38 дней. Девушку подозревают в пособничестве "Хизбалле" с целью завербовать новых агентов.


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