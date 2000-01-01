30.09 07:37 MIGnews.com

Десятки палестинцев прорвались через границу в Израиль

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Десятки палестинцев прорвались через забор ограждения в Израиль с Западного берега в пятницу, 27 сентября. Инцидент произошел в районе Тулькарма в северной части Западного берега недалеко от израильского города Нетания, сообщается на новостном сайте Walla.Нарушители подожгли части забора и саботировали механические ворота во второй раз за неделю. Инцидент произошел, несмотря на то, что армия укрепила пограничные механизмы безопасности в этом районе, в том числе путем укрепления ворот бетонными плитами.Немногим ранее, в ходе подобного же прорыва, палестинцы повредили ворота так, что транспортным средствам удалось проехать на территорию Израиля. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях.Израильские жители этого района заявили, что прорывы на пограничных пунктах пугают их и они обеспокоены возможным ограблениями. Они выразили недовольство неспособностью властей предотвратить нарушения. ЦАХАЛ все еще не отреагировал на последний инцидент.Десятки тысяч палестинцев въезжают в Израиль каждую неделю, чтобы работать на строиках, в магазинах, ресторанах и других местах, где они могут получать существенно более высокую зарплату, чем на аналогичных должностях на Западном берегу. Многие также работают нелегально.