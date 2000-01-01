01.10 04:57 MIGnews.com

В Центральной Европе бушуют ураганы

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В Центральной Европе бушуют ураганы. Уже известно о гибели подростка в Словакии и мужчины в Германии.Известно, что в Словакии на 14-летнюю девочку упало дерево, а в Германии мужчина также погиб от падения дерева, но он в момент происшествия находился в машине.С утра были закрыты междугородные линии от Берлина до Гамбурга и Ганновера в северо-восточной части страны, на юге упавшее дерево заблокировало движение по линии Нюрнберг-Аугсбург. Кроме того, в районе Вольфсбурга скоростной поезд врезался в упавшее дерево.В Чехии ураган оставил без электроэнергии десятки тысяч домохозяйств.