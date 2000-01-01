30.09 19:36 MIGnews.com

Израильтянин едва не сгорел, спасая свою жену и детей

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В понедельник, 30 сентября, 30-летний израильтянин получил сильнейшие ожоги, спасая свою жену и троих детей из горящего дома.Инцидент произошел в районе восточного Иерусалима в Шуафате, передает The Times of Israel.Согласно предварительному расследованию, склад, переоборудованный под жилую площадь, подожгли умышленно, так как на месте происшествия обнаружены горючие материалы.Мужчину доставили в иерусалимскую больницу Хадасса Эйн-Керем с ожогами второй и третьей степени. Его жену и троих детей в возрасте пяти, восьми и десяти лет также доставили в больницу с подозрением на отравление угарным газом."Еще до того, как мы приехали, отец семьи спас своих детей и жену из дома. Мы пришли к выводу, что пожар умышленно спровоцировали в здании, где жила семья. В Наши выводы позже направят в юридический отдел пожарной службы, а также в полицию», - заявил представитель пожарно-спасательной службы Израиля Эли Адири.