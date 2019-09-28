30.09 18:18 MIGnews.com

СМИ: турки "срубили" сверхсекретный российский БПЛА

28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), İncirlik’ten kalkan iki adet F-16 uçağımız tarafından vurularak düşürüldü.https://t.co/MAcGWU3zfA#MSB #TSK pic.twitter.com/4ZFlYCTcSY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2019

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Вооруженные силы Турции в субботу, 28 сентября, сбили в районе населенного пункта Килис, что расположенного на юге страны у границы с Сирией, сбили беспилотный летательный аппарат.Об этом сообщает пресс-служба министерство обороны Турции.Согласно сообщению, БПЛА сбили после того, как тот шесть раз подряд нарушил воздушное пространство Турции, пролетая вдоль ее границы. Для ликвидации беспилотника в воздух подняли истребитель F-16.Принадлежность сбитого дрона к какой-либо армии пока не установлена, однако один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов уверен, что турки уничтожили аппарат, близкий по характеристикам к российским машинам "Орлан-10"."Если показанные турецким источником обломки действительно относятся к последнему инциденту, то стоит отметить, что, подобного рода упавшие БПЛА уже фиксировались как в Сирии, так и на территории приграничных с Сирией районов Турции. Эти беспилотники, вероятно, похожи на аппарат "Орлан-10", который, как правило, оснащается аппаратурой трехмерного картографирования. Вероятно, что это "закрытая" разработка РФ, не демонстрируемая на публичных мероприятиях", – считает Федутинов.