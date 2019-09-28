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СМИ: турки `срубили` сверхсекретный российский БПЛА | Фото:30.09 18:18   MIGnews.com

СМИ: турки "срубили" сверхсекретный российский БПЛА

Вооруженные силы Турции в субботу, 28 сентября, сбили в районе населенного пункта Килис, что расположенного на юге страны у границы с Сирией, сбили беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает пресс-служба министерство обороны Турции.

Согласно сообщению, БПЛА сбили после того, как тот шесть раз подряд нарушил воздушное пространство Турции, пролетая вдоль ее границы. Для ликвидации беспилотника в воздух подняли истребитель F-16.

Принадлежность сбитого дрона к какой-либо армии пока не установлена, однако один из ведущих российских экспертов в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов уверен, что турки уничтожили аппарат, близкий по характеристикам к российским машинам "Орлан-10".



"Если показанные турецким источником обломки действительно относятся к последнему инциденту, то стоит отметить, что, подобного рода упавшие БПЛА уже фиксировались как в Сирии, так и на территории приграничных с Сирией районов Турции. Эти беспилотники, вероятно, похожи на аппарат "Орлан-10", который, как правило, оснащается аппаратурой трехмерного картографирования. Вероятно, что это "закрытая" разработка РФ, не демонстрируемая на публичных мероприятиях", – считает Федутинов.


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