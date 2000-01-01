30.09 17:21 MIGnews.com

Режиссера "Форсажа" обвинили в изнасиловании

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Роба Коэна, режиссера фильмов "Форсаж", "Три икса" и "Мумия: Гробница Императора Драконов" обвинили в сексуальном насилии. Издание HuffPost пишет, что в 2015 году Коэн "воспользовался моментом", когда его жертва была без сознания.Пострадавшая женщина пожелала остаться инкогнито, поэтому ее условно назвали Джейн. По ее словам, режиссер позвал ее на деловую встречу, которая касалась их дальнейшей совместной работы над проектом для ТВ.Джейн рассказала, что после встречи она почувствовала головокружение, но все же отправилась в бар с Коэном. Затем жертва ничего не помнит, а только то, что утром она уже проснулась обнаженной в постели с режиссером.Издание сообщает, что после встречи с Коэном Джейн обратилась за помощью. Кроме того, двое близких людей подтвердили, что она рассказала им о нападении сразу после того, как оно произошло.На это обвинение ответил адвокат Коэна Мартин Сингер. Ответ он развернул на 13 страниц."Предложенная история – это возмутительный клеветнический навет и чрезвычайно оскорбительные утверждения, что мой клиент совершал отвратительные сексуальные проступки, уголовные правонарушения и другие ненадлежащие действия. Он это яростно оспаривает и отрицает", – написал адвокат.