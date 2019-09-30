30.09 15:53 MIGnews.com

Появились первые кадры атаки на нефтяные промыслы саудитов

فيديو يعرض لأول مرة للحظة قصف منشأت أرامكو شرقي #السعودية. ولي العهد السعودي يقول ان قصف ٥٪ من نفط العالم يدل على غباء الفاعلين "ليس هناك هدف استراتيجي بل حماقة" pic.twitter.com/rm04P1XzVO — ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 30, 2019

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В Сети впервые опубликовали видеокадры атаки проиранских боевиков на нефтяные промыслы саудовской государственной компании Aramco. Инфраструктура была атакована 14 сентября с применением ударных дронов и крылатых ракет.Соответствующее видео в ночь на понедельник, 30 сентября, опубликовал американский телеканал CBS News.Кадры сопровождались интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, в котором тот предупредил о вероятном экономическом апокалипсисе в мире, который могут спровоцировать подобные безрассудные атаки.