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Появились первые кадры атаки на нефтяные промыслы саудитов | Фото: AFP30.09 15:53   MIGnews.com

Появились первые кадры атаки на нефтяные промыслы саудитов

В Сети впервые опубликовали видеокадры атаки проиранских боевиков на нефтяные промыслы саудовской государственной компании Aramco. Инфраструктура была атакована 14 сентября с применением ударных дронов и крылатых ракет.

Соответствующее видео в ночь на понедельник, 30 сентября, опубликовал американский телеканал CBS News.



Кадры сопровождались интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, в котором тот предупредил о вероятном экономическом апокалипсисе в мире, который могут спровоцировать подобные безрассудные атаки.


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