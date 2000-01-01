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Таксист спас беременную женщину от торговца людьми | Фото:30.09 00:43   MIGnews.com

Таксист спас беременную женщину от торговца людьми

В Англии неравнодушный таксист спас беременную женщину, вовлеченную в проституцию. Тахир Мехмуд позвонил в полицию после того, как румынская женщина в панике начала плакать у него в такси.

Он рассказал, что к нему в машину села беременная женщина, которая начала плакать сразу же после того, как машина тронулась. Она приехала в Великобританию в феврале 2018 года, откликнувшись на объявление Роберта Энеску, предлагавшего работу на Британских островах массажисткой.

Однако, вместо работы, ее содержали как сексуальную рабыню в лондонском борделе, после чего отправили в Ковентри, где она была вынуждена позировать в нижнем белье для фотографий, размещаемых на сайтах секс-индустрии.

Преступник, также из Румынии, вызвал такси, чтобы оно отвезло женщину в его бордель на улице Святого Кристиана.

Полицейские прибыли на место происшествия и поговорили с водителем такси, прежде чем отвезти женщину в полицейский участок. Беседуя об инциденте с Birmingham Live, Мехмуд рассказал: "Мужчина [Энеску] спросил меня, могу ли я отвезти ее на улицу Святого Кристиана. Леди села в такси. Когда я немного проехал, дама сильна запереживала. Она плакала. Я спросил: "Что случилось, дорогая? Почему ты плачешь?". Я остановил такси и сказал: "Просто скажи мне, что случилось. Она ответила: "Я не знаю здесь никого, я просто приехала сюда четыре дня назад, приехала сюда, чтобы делать массаж, но они заставляют меня заниматься проституцией, заниматься сексом, но я не хочу этого делать."

На следующий день полиция совершила рейд на бордель и освободила нескольких других секс-рабынь. Энеску был арестован в его доме на Кингфилд-роуд, Ковентри. Ему было предъявлено обвинение, и он был признан виновным в торговле людьми.


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