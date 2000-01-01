30.09 13:41 MIGnews.com

Сомали: террористы атаковали базу США и европейский конвой

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По словам корреспондента Reuters и источника из службы безопасности, в понедельник, 30 сентября, в Сомали была атакована военная база США и европейский военный конвой. В столице Могадишо серьезно поврежден бронированный автомобиль под итальянским флагом. О жертвах не сообщается.Министерство обороны Италии заявило, что итальянский военный конвой атакован террористами, но никто не пострадал.Также в понедельник утром произошла бомбовая атака и обстрел базы, на которой находится спецназ США, сообщил Reuters источник в сфере безопасности. Повстанческая группировка "Аль-Шабааб" взяла на себя ответственность за нападение."Рано утром в понедельник элитное подразделение солдат из Бригады мученичества Хараката Аш-Шабааба Аль-Моджахедов предприняло дерзкий рейд на военную базу США, – говорится в пресс-релизе группы. – После нарушения периметров сильно укрепленной базы моджахеды (святые воины) штурмовали военный комплекс, вовлекая "крестоносцев" в интенсивную перестрелку."База Балидогл находится в регионе Нижняя Шабелле, примерно в 100 км к западу от столицы Могадишо.