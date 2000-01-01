30.09 10:46 MIGnews.com

В Хевроне арестован палестинский подросток с ножом в сумке

נער פלסטיני בן 15 נעצר לאחר שניסה לעבור באחת מעמדות הבידוק הביטחוניות במתחם מערת המכפלה שבחברון עם סכין מוחבא בין ספרי הלימוד שבתיקו



(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/T2wXl0wHkm — חדשות 13 (@newsisrael13) 30 сентября 2019 г.

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ЦАХАЛ арестовал палестинского подростока в городе Хеврон на Западном берегу после обнаружение у него в сумке ножа, сообщает пресс-служба армии в понедельник, 30 сентября.В полицейском заявлении говорится, что нож был обнаружен, когда 15-летний подросток проходил через контрольно-пропускной пункт на святом месте Гробницы Патриархов. Нож был спрятан между учебниками в рюкзаке палестинца. Подростка забрали для дальнейшего допроса.В последние годы в городе Хевроне, где проживают палестинцы, в непосредственной близости от поселенцев, охраняемых израильскими войсками, происходили многочисленные нападения на израильтян. Арест палестинца произошел на еврейский праздник Рош ха-Шана.Как и во время многих праздников, ЦАХАЛ закрыл пункты пропуска и контрольно-пропускные пункты на Западном берегу и в Газе для Рош ха-Шана.