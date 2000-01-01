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скриншот с видео YouTube 30.07 10:34   MIGnews.com

В Катаре закончились переговоры Талибана и США

По итогам встречи представителей правительства Соединенных Штатов с четырьмя членами делегации от террористической группировки "Талибан", промышляющей в Афганистане, стороны договорились решать все возникающие конфликты посредством диалога.

Один из членов делегации в интервью источнику DW сообщил, что прошедшая в отеле Дохи встреча вовсе не выглядела как мирная, однако сторонам удалось "в дружественной атмосфере" договориться прекратить стрельбу.

Кроме того, были оговорены будущие встречи подобного формата. Однако важным условием талибов для сохранения мира, по словам одного из члена делегации, стало отсутствие представителей правительства Афганистана на последующих переговорах.

Ранее СМИ сообщали о встрече делегации США во главе с директором Госдепартамента по Южной Азии Элис Уэллс и представителями "Талибана".


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