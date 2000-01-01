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скриншот с видео YouTube 30.07 09:32   MIGnews.com

Президент Венесуэлы обвиняется в хищении более $1 миллиарда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в хищении 1,2 миллиардов долларов по связям с нефтяной компанией PDVSA.

В Федеральном суде американского штата Майами был рассмотрен вопрос об отмывании денег со стороны представителей Венесуэлы. Источник Miami Нerald сообщает, что в суде не называлось имя Мадуро, однако он фигурирует в нем как один из главных подозреваемых.

Кроме того, соратники президента Венесуэлы были замечены в связях с сетью преступных группировок, которые разграбили национальную нефтяную компанию Венесуэлы и направили огромные суммы наличных денег в европейские и американские банки, а также недвижимость Южной Флориды и другие активы.

Агентство отмечает, что, даже если причастие Мадуро будет доказано, существует крайне малая вероятность того, что его привлекут к ответственности в США.

Ранее Мадуро сравнил вице-президента США Майка Пенса я "ядовитой гадюкой", после чего активно выдворил американских дипломатов из страны.

В мае этого года в Венесуэле прошли выборы президента, лидировал в которых прошлый глава страны Николас Мадуро.


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