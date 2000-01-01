Президент Венесуэлы обвиняется в хищении более $1 миллиарда
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняется в хищении 1,2 миллиардов долларов по связям с нефтяной компанией PDVSA.
В Федеральном суде американского штата Майами был рассмотрен вопрос об отмывании денег со стороны представителей Венесуэлы. Источник Miami Нerald сообщает, что в суде не называлось имя Мадуро, однако он фигурирует в нем как один из главных подозреваемых.
Кроме того, соратники президента Венесуэлы были замечены в связях с сетью преступных группировок, которые разграбили национальную нефтяную компанию Венесуэлы и направили огромные суммы наличных денег в европейские и американские банки, а также недвижимость Южной Флориды и другие активы.
Агентство отмечает, что, даже если причастие Мадуро будет доказано, существует крайне малая вероятность того, что его привлекут к ответственности в США.
Ранее Мадуро сравнил вице-президента США Майка Пенса я "ядовитой гадюкой", после чего активно выдворил американских дипломатов из страны.
В мае этого года в Венесуэле прошли выборы президента, лидировал в которых прошлый глава страны Николас Мадуро.