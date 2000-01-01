30.07 08:33 MIGnews.com
Почему Ливан утопил танки в море
Ливанские власти утопили танки в море близ побережья Сидона - в том месте где ранее уже были потоплены бронетранспортеры и джипы.
Целью необычной акции является попытка реабилитации морской флоры и фауны, страдающей от чрезмерного отлова рыбы и повышающихся температур.
Ливанцы рассчитывают, что затопление военной техники будет способствовать росту водорослей и кораллов, что в свою очередь привлечет рыбу.
Военные машины топят в море на расстоянии 70-100 метров друг от друга. На расстоянии до 12 километров от побережья. Также утоплены не использовавшиеся армейские койки.
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