Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Почему Ливан утопил танки в море 30.07 08:33   MIGnews.com

Почему Ливан утопил танки в море

Ливанские власти утопили танки в море близ побережья Сидона - в том месте где ранее уже были потоплены бронетранспортеры и джипы.

Целью необычной акции является попытка реабилитации морской флоры и фауны, страдающей от чрезмерного отлова рыбы и повышающихся температур.

Ливанцы рассчитывают, что затопление военной техники будет способствовать росту водорослей и кораллов, что в свою очередь привлечет рыбу.

Военные машины топят в море на расстоянии 70-100 метров друг от друга. На расстоянии до 12 километров от побережья. Также утоплены не использовавшиеся армейские койки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:44
Писатели осудили закон о национальном характере Израиля
08:29
Германия может ввести ограничение на правление канцлера
08:07
Репатрианты из Эфиопии устроили протесты в Иерусалиме
08:07
Протесты в Москве против повышения пенсионного возраста
07:44
Пенс осудил антисемитские граффити в американской синагоге
07:32
Габай исключил депутата из Аводы за секс-атаку в лифте
07:28
Трамп призвал Мюллера рассказать о конфликте интересов
07:08
Специалисты Израиля и Хорватии создадут необычного робота
07:04
Израильская армия арестовала директора канала Al-Quds
06:27
В Великобритании скоро легализуют марихуану
05:33
NASA показало, каким будет жилье на Марсе
04:34
Ученые рассказали про огромную пользу воды
03:28
Натали Портман сыграет сумасшедшего астронавта NASA
02:36
Неведомый природе "червекрыс" встретил британку на крыльце  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus