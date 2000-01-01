Пенс осудил антисемитские граффити в американской синагоге

По данным издания, неизвестные в ночь на субботу изобразили свастику и Железный крест на стене храма конгрегации Шаарей Тефилла, синагоги в Кармеле, недалеко от Индианаполиса.
Гендиректор Еврейской федерации Большого Индианаполиса Дебра Бартон Грант написала на своей странице в Facebook, что инцидент не повлиял на службу в субботу утром, и полиция была поставлена в известность.
Также она разместила на своей странице в социальной сети фотографии нацистских граффити, выразив свое "отвращение и ярость" по этому поводу.
На своей странице в Twitter Пенс назвал граффити "трусливым актом вандализма" и сказал, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".