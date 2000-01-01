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Пенс осудил антисемитскими граффити в американской синагоге | Фото:30.07 07:44   MIGnews.com

Пенс осудил антисемитские граффити в американской синагоге

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье назвал "отвратительными" и "ужасными" антисемитские граффити, нарисованные на синагоге в американском штате Индиана.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, неизвестные в ночь на субботу изобразили свастику и Железный крест на стене храма конгрегации Шаарей Тефилла, синагоги в Кармеле, недалеко от Индианаполиса.

Гендиректор Еврейской федерации Большого Индианаполиса Дебра Бартон Грант написала на своей странице в Facebook, что инцидент не повлиял на службу в субботу утром, и полиция была поставлена в известность.

Также она разместила на своей странице в социальной сети фотографии нацистских граффити, выразив свое "отвращение и ярость" по этому поводу.
На своей странице в Twitter Пенс назвал граффити "трусливым актом вандализма" и сказал, что "виновные должны быть привлечены к ответственности".


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