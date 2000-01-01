Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Facebook31.07 08:15   MIGnews.com

В Италии убили знаменитого пса-спасателя

В Италии отравили пса, спасавшего людей после землетрясения в Аматриче в 2016 году. Активисты призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

Немецкую овчарку Каоса в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016 года он нашел под развалинами выживших после землетрясения в Аматриче, в результате которого погибли 230 человек. Вместе со своим хозяином Фабиано Этторе Каос одним из первых оказался на месте трагедии и на протяжении нескольких недель помогал спасателям.

Этторе обнаружил труп отравленного пса в своем саду в Сант-Эузанио-Форконезе в субботу, 28 июля.

"У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух часов ночи, я слышал, как он лаял", - цитирует хозяина пса Би Би Си.

Каос также участвовал в спасательной операции после землетрясения в Норче в октябре 2016 года. Это землетрясение было самым сильным в Италии за последнее десятилетие, но тогда никто не погиб.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:25
Израиль: синоптики предсказывают дожди
08:04
Во французских школах запретили пользоваться телефонами
07:40
Бат-Ям: на пляже обнаружено тело американской студентки
07:20
Асад разгромил остатки ISIS у израильской границы
07:01
Кто заплатит за предотвращение банкротства Битуах Леуми
06:52
Трамп готов встретиться с Рухани в любое время
06:26
Rolls-Royce Phantom Елизаветы II продадут на аукционе
05:20
Сальвини в Twitter процитировал Муссолини
04:25
В Берлине детсады и домашние ясли стали бесплатными
03:17
Шведы развлекались в затопленном переходе ж/д вокзала  
02:28
Артисты балета устроили шоу на дорогах Мехико
01:23
В Латвии заговорили о разделении России
00:12
Кенгуру завалилось в дом, разбив два окна
23:32
Walmart будет осуществлять доставку видеоконтента
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus