31.07 08:15 MIGnews.com

В Италии убили знаменитого пса-спасателя

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В Италии отравили пса, спасавшего людей после землетрясения в Аматриче в 2016 году. Активисты призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.Немецкую овчарку Каоса в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016 года он нашел под развалинами выживших после землетрясения в Аматриче, в результате которого погибли 230 человек. Вместе со своим хозяином Фабиано Этторе Каос одним из первых оказался на месте трагедии и на протяжении нескольких недель помогал спасателям.Этторе обнаружил труп отравленного пса в своем саду в Сант-Эузанио-Форконезе в субботу, 28 июля."У меня нет слов. Я не могу понять этот ужас. Он был жив как минимум до двух часов ночи, я слышал, как он лаял", - цитирует хозяина пса Би Би Си.Каос также участвовал в спасательной операции после землетрясения в Норче в октябре 2016 года. Это землетрясение было самым сильным в Италии за последнее десятилетие, но тогда никто не погиб.