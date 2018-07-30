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Сальвини в Twitter процитировал Муссолини 31.07 05:20   MIGnews.com

Сальвини в Twitter процитировал Муссолини

Ультраправый глава Министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини сделал завуалированную ссылку на покойного диктатора Бенито Муссолини.

В посте Сальвини в Twitter написано: "tanti nemici, tanto onore," ("так много врагов, так много чести"). Данное высказывание – вариация знаменитой фразы Муссолини "molti nemici, molto onore" ("много врагов, много чести").

CNN пишет, что комментарии министра Сальвини появились в годовщину рождения Муссолини. И это ответ на статью в журнале о критиках вице-премьера, в частности о католической церкви и ведущих левых интеллектуалах.
Сальвини в Twitter процитировал Муссолини
Как известно, на минувшей неделе ведущий римско-католический еженедельник Famiglia Cristiana назвал Сальвини дьяволом, резко критикуя миграционные предложения министра внутренних дел.


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