Сальвини в Twitter процитировал Муссолини

Ультраправый глава Министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини сделал завуалированную ссылку на покойного диктатора Бенито Муссолини.
В посте Сальвини в Twitter написано: "tanti nemici, tanto onore," ("так много врагов, так много чести"). Данное высказывание – вариация знаменитой фразы Муссолини "molti nemici, molto onore" ("много врагов, много чести").
CNN пишет, что комментарии министра Сальвини появились в годовщину рождения Муссолини. И это ответ на статью в журнале о критиках вице-премьера, в частности о католической церкви и ведущих левых интеллектуалах.
Как известно, на минувшей неделе ведущий римско-католический еженедельник Famiglia Cristiana назвал Сальвини дьяволом, резко критикуя миграционные предложения министра внутренних дел.