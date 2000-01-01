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30.07 19:28   MIGnews.com

Франция: заключенный схватил медсестру в заложники

На юге Франции в одной из тюрем заключенный схватил медсестру в заложники. К месту захвата женщины были направлен спецназ из Марселя, в тюрьме создана кризисная группа.

Инцидент произошел в тюрьме коммуны Салон-де-Прованс в понедельник, 30 июля. Медсестра работала в психиатрическом отделении, сообщили в Министерстве юстиции Франции.

Руководство тюрьмы отмечает, что заключенный не связан с делами по терроризму или экстремистской деятельности. С ним начаты переговоры.


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