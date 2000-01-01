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Фото: pixabay.com - Couleur 30.07 14:35   MIGnews.com

Фермеры Германии требуют у правительства €1 миллиард

Глава Немецкого союза крестьян Йоахим Руквид заявил, что для возмещения ущерба от аномально высокой температуры фермерам страны необходима сумма в миллиард евро.

"Крайне важно, чтобы у Германии были стабильно развивающиеся сельскохозяйственные территории со стабильными хозяйствами", - передали его слова на DW.

Руквид заверил, что, если в стране введут чрезвычайное положение, условия для которого уже сложились, это позволит правительству выделить такую сумму на восстановление урожая и земли. Кроме того, он потребовал создание необлагаемых налогом резервов на случай трудностей, с которыми земледельцы могут столкнуться в будущем.

Министр сельского хозяйства страны сейчас рассматривает этот вопрос и вынесет сове решение завтра, 31 июля вскоре после того, как встретится с представителями федеральных земель и представит отчет о текущей ситуации кабинету министров.


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