Фермеры Германии требуют у правительства €1 миллиард
Глава Немецкого союза крестьян Йоахим Руквид заявил, что для возмещения ущерба от аномально высокой температуры фермерам страны необходима сумма в миллиард евро.
"Крайне важно, чтобы у Германии были стабильно развивающиеся сельскохозяйственные территории со стабильными хозяйствами", - передали его слова на DW.
Руквид заверил, что, если в стране введут чрезвычайное положение, условия для которого уже сложились, это позволит правительству выделить такую сумму на восстановление урожая и земли. Кроме того, он потребовал создание необлагаемых налогом резервов на случай трудностей, с которыми земледельцы могут столкнуться в будущем.
Министр сельского хозяйства страны сейчас рассматривает этот вопрос и вынесет сове решение завтра, 31 июля вскоре после того, как встретится с представителями федеральных земель и представит отчет о текущей ситуации кабинету министров.