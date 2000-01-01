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Фото: pixabay.com - gagnonm1993 30.07 14:31   MIGnews.com

Гомосексуалисты бегут из Чечни

Представители ЛГБТ сообществ вынуждены бежать заграницу из Чечни чтоб спастись от преследований. Об этом сообщили на DW.

Так, согласно задокументированным случаям, с начала 2017 года республику покинуло 125 человек, которых преследовали, в том числе, представители полиции, за их сексуальную ориентацию.

49 из них были задержаны полицейскими, которые "требовали признания в нетрадиционной ориентации и данных о знакомых". Еще 37 подвергались пыткам и содержались в неблагоприятных условиях часами.

Кроме того, Чечню и Россию вообще покидают также родственники и близкие люди гомосексуалистов, на которых в родных краях была открыта охота.

Как сообщалось ранее, британский активист Питер Тетчелл стоял на Красной площади в рамках одиночного пикета и призывал Путина обратить внимание на пытки гомосексуалистов в Чечне. Это произошло на открытии ЧМ по футболу 2018, в связи с этим его арестовали.


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