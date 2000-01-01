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В Израиль не пустили 90 туристов из Турции | Фото:30.07 13:08   MIGnews.com

Из-за поддельной визы: В Израиль не пустили 90 турков

В воскресенье Израиль отказал в регистрации 90 турецким туристам, и власти заявили, что групповая виза, которую они представили в аэропорту Бен-Гурион, была поддельной.

Об этом в понедельник, 30 июля сообщает The Times of Israel.

В новостях Hadashot TV турецкие официальные лица заявили со ссылкой на израильские власти, что туристам было отказано во въезде по соображениям безопасности.

По словам руководителя туристической группы, была оформлена групповая виза, которая не вызвала подозрений при посадке на самолет.

Он отметил, что в Израиле предположили, что эти туристы принадлежат к определенной исламской организации, которая представляет опасность для страны.

Об этом инциденте сообщили в турецких СМИ как о "великом унижении", передает Hadashot TV.

Туристы, члены исламской секты, были в гостях, организованные турецкой компанией Sila Tour и планировали посетить мусульманские святыни, особенно те, которые расположены в Иерусалиме.

Когда группа прибыла в аэропорт Бен-Гурион, им сказали, что они не могут въехать в страну.

Представитель туристической компании Мустафа Бичиоглу сообщил официальному турецкому агентству Anadolu, что группе была выдана коллективная виза израильским консульством в Стамбуле.

"Израиль не предоставляет отдельные визы для каждого пассажира для туристических компаний, которые привозя туристов в Иерусалим", - сказал он. "Документ, выданный консульством, работает как виза для всех пассажиров".


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