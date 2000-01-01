500 туристов блокированы на горе после землетрясения
В Индонезии после землетрясения произошли оползни земли, которые отрезали единственный путь отхода с горы Ринджани города Ломбок. На достопримечательности остались сотни туристов, которых пытаются эвакуировать спасатели. Об этом сообщили на RT.
По информации ВВС, в результате землетрясения силой 6,4 баллов, погибло 16 человек, и получили травмы еще 160. На горе заключены туристы из Франции, Таиланда, Нидерландов и Малайзии. Сейчас спасатели пытаются найти подход к еще не спасенным туристам.
"Некоторые из людей были на озере, потому что расположение озера посередине ... они не могут никуда уйти из-за оползней ... Они должны оставаться у озера", - сообщил местный гид.
Одна из пострадавших Рун Сакинах попросила на своей странице в Facebook о помощи с призывом скорее спасти всех заключенных на горе. По ее словам, туристы провели на горе 7 часов после первого землетрясения, обо всех них заботятся местные жители.
"Нам нужны вертолеты, чтобы эвакуироваться из этого района, пожалуйста. Дорога здесь сильно повреждена, ближайший аэропорт находится в 3 часах езды. Толчки происходят все чаще, а 3G становится медленнее. Пожалуйста, быстрее спасите нас", - написала она.
Всего стихия уничтожила тысячи домов, был также задет соседний остров Бали.