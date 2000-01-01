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Фото: pixabay.com - Tumisu 31.07 01:23   MIGnews.com

В Латвии заговорили о разделении России

Депутат сейма Латвии заявил, что, если бы Россия распалась на несколько регионов по национальным признакам, войны бы прекратились.

"Только когда Россия распадётся на более мелкие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе наступит мир на долгие годы", - написал на своей странице в Twitter латвийский депутат Александр Кирштейнс.


В свою очередь, евродепутат Мирослав Митрофанов заявил, что "в Литве в открытую говорится о Калининградской области, которую там называют "малая Литва", в Латвии не настолько откровенно, но тоже подразумевается, что большие территории будут управляться кем-то ЕС или американской администрацией", отметив, что в Европе давно мечтают расколоть Россию и ждут этого события так же, как ждали распада СССР.

Российский эксперт агентства RT же считает, что в Европе Россию боятся, от чего и ждут раскола. Он также предложил привлечь латвийского депутата к ответственности.


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