Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото: pixabay.com - sandid 31.07 00:12   MIGnews.com

Кенгуру завалилось в дом, разбив два окна

На окраине австралийского Мельбурна кенгуру залетел в частный дом, разбив два окна и перепугав домочадцев. Животное оказалось раненным, истощенным и чем-то напуганным.

Кенгуру ворвалось в частный дом через окно, пересекло помещение, испугав всех живущих в доме, и попыталось сбежать через другое окно, повредив и его. Тогда изрезанное стеклом животное заперли в ванной, подстелив ткань на пол, и вызвали специальную службу по уходу за животными.

"Семья была очень обеспокоена им из-за количества крови. Он был бы в полной панике и отчаянии просто побежал в ту сторону, которая выглядела как вход в дом, и просто перепрыгнул через окно. У них возникают проблемы в пригородах, где у нас растут городские районы, а они тут живут", - прокомментировал ситуацию сотрудник специальной службы Манфред Забинскас, передали на ВВС.

Он также отметил, что, хоть кенгуру и весило около 30 килограмм, оно было довольно истощено для своего размера. Также Забинкас заверил, что до внезапного нападение животного на постройку, его определенно что-то напугало.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:32
Walmart будет осуществлять доставку видеоконтента
22:16
Память о Холокосте: в Мюнхене уберут "камни преткновения"
21:32
Совещание по вопросу закрытия аэропорта Сде-Дов
21:17
Ави Габай не собирается извиняться перед Эйтаном Броши
20:41
Борьба с миграцией - Испании нужны деньги
19:57
Фридман посетил семью жертвы теракта в Адаме
19:28
Франция: заключенный схватил медсестру в заложники
19:24
Нетаниягу отправится в Колумбию с официальным визитом
19:22
Австрия-Израиль: от турбулентности пострадали 5 человек
18:48
Мэр Фемке Халсема требует больше копов на улицах
18:26
Израиль - Молдова: число прямых авиарейсов выросло на 150%
17:51
Эйтан Броши не собирается уходит в отставку
17:48
В Грузии легализовано употребление марихуаны
17:25
Латвия обзаведется шестью вертолетами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus