Кенгуру завалилось в дом, разбив два окна

На окраине австралийского Мельбурна кенгуру залетел в частный дом, разбив два окна и перепугав домочадцев. Животное оказалось раненным, истощенным и чем-то напуганным.
Кенгуру ворвалось в частный дом через окно, пересекло помещение, испугав всех живущих в доме, и попыталось сбежать через другое окно, повредив и его. Тогда изрезанное стеклом животное заперли в ванной, подстелив ткань на пол, и вызвали специальную службу по уходу за животными.
"Семья была очень обеспокоена им из-за количества крови. Он был бы в полной панике и отчаянии просто побежал в ту сторону, которая выглядела как вход в дом, и просто перепрыгнул через окно. У них возникают проблемы в пригородах, где у нас растут городские районы, а они тут живут", - прокомментировал ситуацию сотрудник специальной службы Манфред Забинскас, передали на ВВС.
Он также отметил, что, хоть кенгуру и весило около 30 килограмм, оно было довольно истощено для своего размера. Также Забинкас заверил, что до внезапного нападение животного на постройку, его определенно что-то напугало.