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Фото из архива 30.07 11:26   MIGnews.com

Жертв калифорнийских лесных пожаров становится все больше

На севере американского штата Калифорния спасатели пытаются потушить 17 пожаров. За последние дни было эвакуировано около 37 тысяч человек, однако это не всем помогло.

Так, сегодня The Los Angeles Times сообщил о еще одной смерти. Мужчина по неизвестным причинам проигнорировал предупреждение об эвакуации, пожарные нашли его тело после тушения огня в одном из регионов. Теперь официаьно признанных жертв стало 6.

Огонь продолжает разрушать Калифорнию. По состоянию на понедельник, пожаром захвачено 360 квадратных километров земли. Кроме того, уничтожено около 520 домов в разных городах Штата. Со стихией борются 3,5 тысячи пожарных, многих из них доставили из столицы штата - Лос-Анджелеса. Не смотря на все приложенные усилия и привлеченную технику, в том числе свыше 20 вертолетов, пожар, длящийся неделями, удалось лишь локализовать на 5%.

В минувшую субботу президент США Дональд Трамп объявил в регионе чрезвычайное положение и распорядился оказать федеральную помощь штату.


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