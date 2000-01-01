30.07 10:08 MIGnews.com
На берегу Кинерета обнаружены тела двоих ранее пропавших
Сегодня ранним утром неподалеку от пляжа Берники в западной части озера Кинерет найдено тело пропавшего парня, сообщает в понедельник, 30 июля The Times of Israel
.
По данным издания, труп обнаружили водолазы.
Отметим, что как раз недалеко от этого пляжа в субботу, 28 июля, молодой человек с двумя друзьями вошел в воду, чтобы поплавать на матрасе.
Молодые люди приехали отдохнуть на Кинерет из Северного округа, из местного совета Аррабе. Течение отнесло их от берега примерно на 150 метров.
Согласно информации издания, одному из юношей удалось вернуть его на берег Берники на западной стороне озера, а второй человек был спасен службами водной полиции.
Поиск третьего человека начался в субботу вечером, но был остановлен с наступлением темноты и возобновлен на рассвете в воскресенье.
В операции по спасению были задействованы полиция, армия и волонтеры, полицейский вертолет и водолазы.
В пресс-службе полиции также сообщили, что завершены и поиски пропавшей в минувшую субботу 19-летней американской туристки Тани Элинор Джонс.
Напомним, девушка вошла в море на пляже Иерушалаим в Бат-Яме. Сегодня утром в Тель-Авиве на один из пляжей прибой вынес ее тело.
Издание передает, что в циммере мошава Явниэль в Нижней Галилее в бассейне утонул трехлетний ребенок, сообщает Walla.
Малыша доставили в больницу "Пориа", где медики попытались реанимировать его, но в конце концов объявили младенца мертвым.
Полиция открыла расследование инцидента.
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