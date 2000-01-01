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Израильтяне обратятся в ООН из-за постоянных поджогов ХАМАС 30.06 10:39   MIGnews.com

Израильтяне обратятся в ООН из-за постоянных поджогов ХАМАС

Жители южного Израиля обращаются в Организацию Объединенных Наций с сообщением о многочисленных поджогах воздушными шарами, которые летят со стороны границы с Газой.

Главы региональных советов вблизи границы с Газой и жители общин в этом районе изучают юридические варианты обращения в ООН в знак протеста против нарушений и нарушений прав человека, совершенных террористической организацией ХАМАС против жителей юга Израиля.

Несмотря на сообщение о соглашении между ХАМАС и Израилем о прекращении конфронтации, в пятницу, 28 июня, были зафиксированы 14 поджогов воздушными шарами. Еще 2 пожара были вызваны воздушными шарами в субботу, 29 июня, по словам представителя пожарно-спасательных служб Израиля.

Всего за прошедшую неделю было зарегистрировано 100 пожаров, но ни один чиновник правительства даже не посетил область и не обсудил этот вопрос с главами районных советов в области


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