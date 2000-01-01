30.06 09:14 MIGnews.com

11-летняя израильтянка была укушена ядовитой змеей

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11-летняя девочка сейчас находится в критическом состоянии после укуса ядовитой змеи. Это случилось в субботу, 29 июня, в деревне Хуфрейш на севере Израиля.Спасатели Маген Давид Адом, которые были вызваны на место происшествия, оказали первую помощь и госпитализировали ее в больницу Нагарии для дальнейшего лечения."Когда мы прибыли на место, мы увидели 11-летнюю девочку с признаками укуса змеи на ноге" , - сказал фельдшер Эран Фридлендер."Мы оказали ей первую медицинскую помощь, привезли ее в реанимационное отделение скорой помощи и транспортировали в больницу Нагарии в критическом состоянии".