В Мексике убит знаменитый израильский ди-джей Perplex

12-й канал израильского сообщает, что убит 45-летний Ронен Дайян, известный как DJ Perplex.
Местные вооруженные банды ворвались на фестиваль проходивший в провинции Веракрус на востоке страны. В результате стрельбы убиты четыре человека, ранены шесть.
Фаны не могут смириться с новостью о смерти ди-джея, которого называют “одним из величайших артистов транса”. Дайян отпраздновал день рождения за три дня до смерти, 26 июня. Один из них написал в фейсбук: “Как они могли тебя убить? Ты весь был - одно большое сердце, жестокий мир!”.