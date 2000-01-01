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В Мексике убит знаменитый израильский ди-джей Perplex 30.06 06:38   MIGnews.com

В Мексике убит знаменитый израильский ди-джей Perplex

Как уже сообщалось ранее, в Мексике во время музыкального фестиваля был убит знаменитый израильский ди-джей.

12-й канал израильского сообщает, что убит 45-летний Ронен Дайян, известный как DJ Perplex.

Местные вооруженные банды ворвались на фестиваль проходивший в провинции Веракрус на востоке страны. В результате стрельбы убиты четыре человека, ранены шесть.

Фаны не могут смириться с новостью о смерти ди-джея, которого называют “одним из величайших артистов транса”. Дайян отпраздновал день рождения за три дня до смерти, 26 июня. Один из них написал в фейсбук: “Как они могли тебя убить? Ты весь был - одно большое сердце, жестокий мир!”.


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