Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Эйлате протестуют против закрытия Сде-Дов 30.06 22:02   MIGnews.com

В Эйлате протестуют против закрытия Сде-Дов

Жители Эйлата протестуют против закрытия аэропорта Сде-Дов, обвиняя правительство в том, что оно кинуло южный курортный город.

Протестующие выбрасывают свои удостоверения личности, поскольку они называют решение Нетаниягу "постыдным", пишет Timesofisrael.

Местная авиакомпания Arkia также осуждает это решение, заявляя, что закрытие небольшого аэропорта, который в основном обслуживает Эйлат, является "социальной, экономической и национальной ошибкой".



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:30
В Исландии остановлен китобойный промысел
03:24
Еда их фастфудов влияет на репродуктивную функцию мужчин
01:01
Билл Гейтс рассказал о самой главной ошибке Microsoft
00:51
В Японии создали робота-уборщика сорняков на рисовых полях
23:57
Twitter меняет политику из-за Трампа
21:50
Нетаниягу: нет способа предотвратить закрытие Сде-Дов
21:38
Открытие раскопок в Иерусалиме: арестован активист  
21:00
Шокирующий доклад об исламизме в госструктурах Франции
20:54
Фридман: открытие раскопок - не политический шаг
20:36
Забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменена
20:21
Партия "Новые правые" начинает предвыборную кампанию
20:16
Борьба с загрязнением воздуха: жители Мадрида протестуют  
20:13
Intel: ПВО Сирии S-300 "вероятно, в рабочем состоянии"
19:20
Израильская компания продала беспилотник за $8 млн
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus