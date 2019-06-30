30.06 22:02 MIGnews.com
В Эйлате протестуют против закрытия Сде-Дов
Жители Эйлата протестуют против закрытия аэропорта Сде-Дов, обвиняя правительство в том, что оно кинуло южный курортный город.
Протестующие выбрасывают свои удостоверения личности, поскольку они называют решение Нетаниягу "постыдным", пишет Timesofisrael
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Местная авиакомпания Arkia также осуждает это решение, заявляя, что закрытие небольшого аэропорта, который в основном обслуживает Эйлат, является "социальной, экономической и национальной ошибкой".
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