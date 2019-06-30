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Intel: ПВО Сирии S-300 `вероятно, в рабочем состоянии` 30.06 20:13   MIGnews.com

Intel: ПВО Сирии S-300 "вероятно, в рабочем состоянии"

Израильская компания по анализу спутниковых изображений заявляет, что вся система ПВО Сирии S-300, похоже, находится в рабочем состоянии, что указывает на большую угрозу способности Израиля по нанесению авиаударов по иранским и проиранским силам в стране.

До настоящего времени только три из четырех пусковых ракет класса "земля-воздух" в стране были замечены полностью готовыми к работе.

Ранее в этом году компания ImageSat International заявила, что поставляемая в Россию батарея, похоже, работает, основываясь на многочисленных спутниковых снимках.

"Изображения трех установленных пусковых установок в разное время в Сирии указывают на то, что они, вероятно, работают", - написала фирма на своем сайте в феврале, пишет Timesofisrael.

В то время компания, занимающаяся спутниковыми изображениями, заявила, что четвертая пусковая установка, которая теперь уже установлена, была "возможно, не действующей, фиктивной или другим элементом, который служит обманом".



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