Забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменена
Запланированная забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменяется после того, как суд вынес судебный запрет, запрещающий акцию протеста, запланированную на вторник.
На сегодняшнем заседании Суд по трудовым конфликтам в Тель-Авиве постановил, что правительство должно разрешить текущий конфликт с Управлением по вопросам народонаселения и иммиграции, чьи работники в аэропорту говорят, что их зарплата часто задерживается или выплачивается не полностью.
После того, как рабочие угрожали утроить забастовку на прошлой неделе, ряд авиакомпаний предупредили, что во вторник отменят все рейсы в Тель-Авив и обратно, пишет Timesofisrael.
Запланированная забастовка затронула бы около 80 тыс. пассажиров на 540 рейсах, прибывающих и покидающих Израиль.