Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменена 30.06 20:36   MIGnews.com

Забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменена

Запланированная забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменяется после того, как суд вынес судебный запрет, запрещающий акцию протеста, запланированную на вторник.

На сегодняшнем заседании Суд по трудовым конфликтам в Тель-Авиве постановил, что правительство должно разрешить текущий конфликт с Управлением по вопросам народонаселения и иммиграции, чьи работники в аэропорту говорят, что их зарплата часто задерживается или выплачивается не полностью.

После того, как рабочие угрожали утроить забастовку на прошлой неделе, ряд авиакомпаний предупредили, что во вторник отменят все рейсы в Тель-Авив и обратно, пишет Timesofisrael.

Запланированная забастовка затронула бы около 80 тыс. пассажиров на 540 рейсах, прибывающих и покидающих Израиль.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:30
В Исландии остановлен китобойный промысел
03:24
Еда их фастфудов влияет на репродуктивную функцию мужчин
01:01
Билл Гейтс рассказал о самой главной ошибке Microsoft
00:51
В Японии создали робота-уборщика сорняков на рисовых полях
23:57
Twitter меняет политику из-за Трампа
22:02
В Эйлате протестуют против закрытия Сде-Дов  
21:50
Нетаниягу: нет способа предотвратить закрытие Сде-Дов
21:38
Открытие раскопок в Иерусалиме: арестован активист  
21:00
Шокирующий доклад об исламизме в госструктурах Франции
20:54
Фридман: открытие раскопок - не политический шаг
20:21
Партия "Новые правые" начинает предвыборную кампанию
20:16
Борьба с загрязнением воздуха: жители Мадрида протестуют  
20:13
Intel: ПВО Сирии S-300 "вероятно, в рабочем состоянии"
19:20
Израильская компания продала беспилотник за $8 млн
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus