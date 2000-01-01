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Борьба с загрязнением воздуха: жители Мадрида протестуют 30.06 20:16   MIGnews.com

Борьба с загрязнением воздуха: жители Мадрида протестуют

В Мадриде (Испания) тысячи демонстрантов вышли на улицы, чтобы выступить против решения новоизбранного мэра-консерватора отменить ограничения на въезд автомобилей, введенные с целью борьбы с загрязнением воздуха.

Протест спровоцировало решение мэрии приостановить запрет на въезд в центр Мадрида для большинства бензиновых и дизельных автомобилей.

Ограничения были направлены на то, чтобы правила в городе соответствовали правилам Евросоюза о качестве воздуха. Водителям, нарушавшим требования, выписывали штрафы.

В условиях сильной жары протестующие толпились на улицах Мадрида, призывая мэра возобновить запрет.

Демонстранты скандировали лозунги, размахивали плакатами и флагами, на некоторых, в частности, были надписи: "Я хочу свободно дышать".

Протестующие опасаются, что новый мэр Мадрида может попытаться ослабить экологические нормы, пишет ВВС.

Европейская комиссия ранее предупредила, что Мадрид столкнется с санкциями, если воздух будет слишком загрязненным и не будет отвечать стандартам качества.



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