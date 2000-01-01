Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Авиакомпании обязали убрать самолеты из Сде-Дов 30.06 18:56   MIGnews.com

Авиакомпании обязали убрать самолеты из Сде-Дов

Чартерным авиакомпаниям Arkia и Israir было поручено вывезти свои самолеты из аэропорта Сде-Дов до полуночи, что свидетельствует о том, что усилия по предотвращению закрытия аэродрома оказались безуспешными.

Владельцы частных самолетов также получили инструкции очистить Сде-Дов в ближайшие часы.

Сообщение появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел экстренную ночную встречу с недавно назначенным министром транспорта Бецалелем Смотричем с целью спасения аэропорта, который является жизненно важным для туризма в южном городе Эйлат.

Смотрич предложил план отсрочки закрытия до тех пор, пока не будут утверждены планы строительства, которое займет три года. Тем не менее, ожидается, что принятие закона в Кнессете займет не менее 48 часов, а это значит, что Нетаниягу вряд ли объявит об изменении плана в последнюю минуту, пишет Timesofisrael.

В последние недели в Эйлате и других местах были проведены акции протеста против плана закрытия аэропорта Сде-Дов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:30
В Исландии остановлен китобойный промысел
03:24
Еда их фастфудов влияет на репродуктивную функцию мужчин
01:01
Билл Гейтс рассказал о самой главной ошибке Microsoft
00:51
В Японии создали робота-уборщика сорняков на рисовых полях
23:57
Twitter меняет политику из-за Трампа
22:02
В Эйлате протестуют против закрытия Сде-Дов  
21:50
Нетаниягу: нет способа предотвратить закрытие Сде-Дов
21:38
Открытие раскопок в Иерусалиме: арестован активист  
21:00
Шокирующий доклад об исламизме в госструктурах Франции
20:54
Фридман: открытие раскопок - не политический шаг
20:36
Забастовка работников аэропорта Бен-Гурион отменена
20:21
Партия "Новые правые" начинает предвыборную кампанию
20:16
Борьба с загрязнением воздуха: жители Мадрида протестуют  
20:13
Intel: ПВО Сирии S-300 "вероятно, в рабочем состоянии"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus