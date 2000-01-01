Авиакомпании обязали убрать самолеты из Сде-Дов

Чартерным авиакомпаниям Arkia и Israir было поручено вывезти свои самолеты из аэропорта Сде-Дов до полуночи, что свидетельствует о том, что усилия по предотвращению закрытия аэродрома оказались безуспешными.
Владельцы частных самолетов также получили инструкции очистить Сде-Дов в ближайшие часы.
Сообщение появилось после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел экстренную ночную встречу с недавно назначенным министром транспорта Бецалелем Смотричем с целью спасения аэропорта, который является жизненно важным для туризма в южном городе Эйлат.
Смотрич предложил план отсрочки закрытия до тех пор, пока не будут утверждены планы строительства, которое займет три года. Тем не менее, ожидается, что принятие закона в Кнессете займет не менее 48 часов, а это значит, что Нетаниягу вряд ли объявит об изменении плана в последнюю минуту, пишет Timesofisrael.
В последние недели в Эйлате и других местах были проведены акции протеста против плана закрытия аэропорта Сде-Дов.