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Афганистан: убиты 8 сотрудников избирательной комиссии 30.06 17:14   MIGnews.com

Афганистан: убиты 8 сотрудников избирательной комиссии

Боевики "Талибана" убили восемь сотрудников избирательной комиссии в районном центре в южной провинции Кандагар в Афганистане, сообщили чиновники в воскресенье.

Сотрудники Независимой избирательной комиссии были размещены в правительственном офисе в округе Маруф для регистрации избирателей, когда террористы атаковали их, пишет JPost.

Талибан взял на себя ответственность за нападение.


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