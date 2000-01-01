30.06 17:14 MIGnews.com
Афганистан: убиты 8 сотрудников избирательной комиссии
Боевики "Талибана" убили восемь сотрудников избирательной комиссии в районном центре в южной провинции Кандагар в Афганистане, сообщили чиновники в воскресенье.
Сотрудники Независимой избирательной комиссии были размещены в правительственном офисе в округе Маруф для регистрации избирателей, когда террористы атаковали их, пишет JPost
.
Талибан взял на себя ответственность за нападение.
Поделиться
Все по теме
Комментарии