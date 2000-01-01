По словам защиты, Израиль освободил министра ПА по делам Иерусалима из-под стражи после допроса его по поводу заявлений о том, что он организовывал в городе мероприятия в нарушение израильских правил.
Фади аль-Хадами был арестован сегодня утром в своем доме в Восточном Иерусалиме и доставлен для допроса. Представитель полиции заявил, что он причастен к неустановленным "действиям в Иерусалиме".
Его адвокат Моханнад Джбара говорит, что арест произошел из-за недавних действий, в том числе сопровождающих президента Чили во время визита в иерусалимский комплекс мечети Аль-Акса, пишет Timesofisrael.
Джбара сказал, что Хадами освободили сегодня днем.