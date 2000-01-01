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Израиль освободил министра ПА по делам Иерусалима 30.06 16:16   MIGnews.com

Израиль освободил министра ПА по делам Иерусалима

По словам защиты, Израиль освободил министра ПА по делам Иерусалима из-под стражи после допроса его по поводу заявлений о том, что он организовывал в городе мероприятия в нарушение израильских правил.

Фади аль-Хадами был арестован сегодня утром в своем доме в Восточном Иерусалиме и доставлен для допроса. Представитель полиции заявил, что он причастен к неустановленным "действиям в Иерусалиме".

Его адвокат Моханнад Джбара говорит, что арест произошел из-за недавних действий, в том числе сопровождающих президента Чили во время визита в иерусалимский комплекс мечети Аль-Акса, пишет Timesofisrael.

Джбара сказал, что Хадами освободили сегодня днем.


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