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В Судане готовятся к столкновениям демонстрантов и армии 30.06 15:30   MIGnews.com

В Судане готовятся к столкновениям демонстрантов и армии

Суданское продемократическое движение организует марши в столице страны, Хартуме, и по всей стране, чтобы оказать давление на военных с целью передачи власти гражданским лицам.

Демонстрации приурочены к 30-й годовщине переворота, поддерживаемого исламистами, который привел к власти в 1989 году Омара аль-Башира, свергнув последнее избранное правительство Судана. Военные "скинули" Аль-Башира в апреле на фоне массовых акций протеста против его правления.

Военный совет предупредил лидеров протеста, что они будут нести ответственность за любое разрушение или ущерб, нанесенный вандалами во время маршей, пишет Timesofisrael.

Демонстрации начались, когда Африканский союз и Эфиопия активизировали свои усилия по возобновлению переговоров между генералами и протестующими.

Переговоры потерпели крах, когда силы безопасности жестоко разогнали митингующих в Хартуме в начале этого месяца, убив более 100 человек.


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