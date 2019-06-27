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В Исландии остановлен китобойный промысел 01.07 04:30   MIGnews.com

В Исландии остановлен китобойный промысел

Китобойные предприятия Исландии объявили о приостановке китобойного промысла на летний сезон - впервые с 2003 года.

Компания Hvalur hf. объявила, что этим летом не будет охотиться, так как слишком поздно получила разрешение, а в компании IP Útgerð заявили, что пропустят китобойный сезон и сосредоточатся на морских огурцах.

В настоящее время ежегодно в коммерческих целях - в основном, для экспорта китового мяса в Японию - добывается некоторое количество финвалов и малых полосатиков, несмотря на мораторий на добычу, установленный Международной комиссией по промыслу китов в 1986 году, пишет The Reykjavík Grapevine.

В 1986 - 1989 и 2003 - 2007 годах Исландия вела промысел в рамках особых разрешений, ежегодно выдаваемых Международной комиссией на определенное количество китов, добываемых в научных целях, а с 2006 года в стране возобновили коммерческую добычу в пределах квоты.


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