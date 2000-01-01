30.06 14:01 MIGnews.com

Продлено содержание под стражей учителя-эксгибициониста

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Израильские СМИ сообщают о том, что срок предварительного содержания под стражей 28-летнего учителя начальных классов одной из школ Петах-Тиквы продлен по решению суда в Ришон Ле Ционе.Учитель, житель Ха-Шарон, был арестован в пятницу, 28 июня, после того, как родители пострадавших детей подали заявления в полицию.Существует подозрение на то, что учитель на протяжении минувшего года несколько раз раздевался перед малолетними в классе.Мэр Петах-Тиквы, Рами Гринберг заявил: “Директор управления образования Рон Кац, члены управления образования, вместе с администрацией психологической помощи, министерством образования делают все возможное, чтобы предоставить пострадавшим девочкам необходимую помощь и заботу”.