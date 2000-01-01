30.06 11:42 MIGnews.com

Учитель в Петах-Тикве показал первоклассницам половой орган

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Грандиозный скандал разгорелся в одной из школ Петах-Тиквы.После уроков учитель запер дверь класса. Он снял штаны и стал хвалиться своим пенисом. Он предлагал ученикам трогать пенис и ездить у него на спине. ""Представление" было устроено перед детьми первого класса.Ученики вернувшись домой рассказали родителям, что учитель разделся и тряс перед ними пенисом. Родители на следующее утро пошли к директору школы и рассказали о произошедшем. Школа поставила в известность департамент образования Петах-Тиквы, который направил в школу команды опытных психологов и социальных работников.О происшествии был поставлен в известность мэр Петах-Тиквы Рами Гринберг, который отдал приказ немедленно направить все имеющиеся в распоряжении города профессиональные ресурсы на помощь пострадавшим детям.После того, как в полицию была подана жалоба, 28-летний учитель был арестован.Департамент образования Петах-Тиквы сообщил: "Важно подчеркнуть, что учитель был принят на работу в школу с соблюдением всех необходимых критериев. Было установлено, что он подходит для работы с детьми. Мы будем очень внимательно следить за тем, как заботятся об этих детях, мы соберем родителей и учителей и сделаем все возможное. Мы глубоко изучим обстоятельства этого инцидента, с помощью полиции”.Израильские СМИ сообщают о том, что срок предварительного содержания под стражей 28-летнего учителя начальных классов одной из школ Петах-Тиквы продлен по решению суда в Ришон Ле Ционе.Учитель, житель Ха-Шарон, был арестован в пятницу, 28 июня, после того, как родители пострадавших детей подали заявления в полицию.Существует подозрение на то, что учитель на протяжении минувшего года несколько раз раздевался перед малолетними в классе.Мэр Петах-Тиквы, Рами Гринберг заявил: “Директор управления образования Рон Кац, члены управления образования, вместе с администрацией психологической помощи, министерством образования делают все возможное, чтобы предоставить пострадавшим девочкам необходимую помощь и заботу”.