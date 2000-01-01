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В Старом Городе Иерусалима полицейский убил палестинца | Фото:30.05 09:29   MIGnews.com

В Старом Городе Иерусалима полицейский застрелил палестинца

Полицейские пограничной полиции застрелили жителя восточного Иерусалима во время погони в субботу утром, 30 мая. Об этом говорится в заявлении израильской полиции.

Согласно постановлению, сотрудники полиции, которые были размещены возле Львиных ворот в Иерусалиме, заметили молодого человека с "подозрительным предметом", который, как они утверждают, выглядел как пистолет. Ему приказали остановиться, однако он начал убегать.

Во время преследования, один из сотрудников произвел выстрел, убив подозреваемого. После погони полиция провела обыск с целью найти "подозрительный предмет", который якобы находился в руке мужчины, но так и не нашла его.

Палестинские источники сообщают, что у молодого человека было психическое расстройство.


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