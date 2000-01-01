30.05 09:29 MIGnews.com

В Старом Городе Иерусалима полицейский застрелил палестинца

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Полицейские пограничной полиции застрелили жителя восточного Иерусалима во время погони в субботу утром, 30 мая. Об этом говорится в заявлении израильской полиции.Согласно постановлению, сотрудники полиции, которые были размещены возле Львиных ворот в Иерусалиме, заметили молодого человека с "подозрительным предметом", который, как они утверждают, выглядел как пистолет. Ему приказали остановиться, однако он начал убегать.Во время преследования, один из сотрудников произвел выстрел, убив подозреваемого. После погони полиция провела обыск с целью найти "подозрительный предмет", который якобы находился в руке мужчины, но так и не нашла его.Палестинские источники сообщают, что у молодого человека было психическое расстройство.