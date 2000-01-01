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В Израиле снова открываются пункты тестирования Drive-in | Фото:30.05 08:09   MIGnews.com

В Израиле снова открываются пункты тестирования Drive-in

В субботу, 20 мая, в Израиле вновь откроются станции Drive-in службы Маген Давид Адом (MDA) для тестирования на коронавирус. Они появятся в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве.

95 пунктов Drive-in впервые открылись 20 марта и проработали до 13 мая, обслужив почти 98 тысяч человек. Они работали в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Беэр-Шеве. Также тестирования проводили мобильные пункты, распологавшиеся в эпицентрах заражения.

Служба MDA, помимо прочего, проводила тестирования на дому и в домах престарелых.

Ранее в Израиле наблюдался рост числа случаев заражения COVID-19 на фоне снятия ограничений и карантинных мер. Также сообщалось, что новые вспышки смертоносного коронавируса COVID-19 за последнее время были выявлены в 31 школе по всему Израилю.


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