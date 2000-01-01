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Север Японии всколыхнуло землетрясение | Фото:31.05 04:26   MIGnews.com

Север Японии всколыхнуло землетрясение

В субботу, 30 мая, землетрясение магнитудой в 5,8 всколыхнуло север Японии.

Об этом сообщило метеорологическое управление страны.

В частности, подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане, недалеко от побережья северной префектуры Хоккайдо. Угроза цунами не объявлялась.

Эпицентр находился рядом с округом Токати, а очаг залегал на глубине 90 км под океанским дном.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Подземные толчки ощущались практически во всех районах Хоккайдо.


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