31.05 04:26 MIGnews.com
Север Японии всколыхнуло землетрясение
В субботу, 30 мая, землетрясение магнитудой в 5,8 всколыхнуло север Японии.
Об этом сообщило метеорологическое управление страны.
В частности, подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане, недалеко от побережья северной префектуры Хоккайдо. Угроза цунами не объявлялась.
Эпицентр находился рядом с округом Токати, а очаг залегал на глубине 90 км под океанским дном.
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Подземные толчки ощущались практически во всех районах Хоккайдо.
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