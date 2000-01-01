31.05 04:26 MIGnews.com

Север Японии всколыхнуло землетрясение

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В субботу, 30 мая, землетрясение магнитудой в 5,8 всколыхнуло север Японии.Об этом сообщило метеорологическое управление страны.В частности, подземные толчки были зафиксированы в Тихом океане, недалеко от побережья северной префектуры Хоккайдо. Угроза цунами не объявлялась.Эпицентр находился рядом с округом Токати, а очаг залегал на глубине 90 км под океанским дном.Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Подземные толчки ощущались практически во всех районах Хоккайдо.