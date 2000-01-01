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30.05 20:19   MIGnews.com

Убийство палестинца: полицейский помещен под домашний арест

Сотрудник пограничной полиции Израиля, подозреваемый в причастности к гибели палестинца Ияда Аль-Халака, помещен под домашний арест.

Об этом стало известно вечером, 30 мая, передают израильские СМИ.

Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, выясняют обстоятельства происшествия.

В частности, представители МАХАШ пытаются выяснить, продолжал ли он стрелять после того, как прозвучал приказ прекратить огонь.


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