30.05 20:19 MIGnews.com
Убийство палестинца: полицейский помещен под домашний арест
Сотрудник пограничной полиции Израиля, подозреваемый в причастности к гибели палестинца
Ияда Аль-Халака, помещен под домашний арест.
Об этом стало известно вечером, 30 мая, передают израильские СМИ.
Следователи отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, выясняют обстоятельства происшествия.
В частности, представители МАХАШ пытаются выяснить, продолжал ли он стрелять после того, как прозвучал приказ прекратить огонь.
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