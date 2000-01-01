30.05 19:58 MIGnews.com
В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 17212 зараженных
По состоянию на вечер, 30 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17212 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.
За последние сутки было зафиксировано 25 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 1917 человек.
На сегодняшний день 36 пациентов – в тяжелом состоянии, 34 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 42 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 284 пациента. Новых случаев за последние сутки не было. 14811 – выздоровели и были выписаны из больниц.
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