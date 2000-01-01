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В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 17212 зараженных | Фото:30.05 19:58   MIGnews.com

В Израиле – 284 жертвы COVID-19, 17212 зараженных

По состоянию на вечер, 30 мая, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17212 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.

За последние сутки было зафиксировано 25 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 1917 человек.

На сегодняшний день 36 пациентов – в тяжелом состоянии, 34 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 42 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 284 пациента. Новых случаев за последние сутки не было. 14811 – выздоровели и были выписаны из больниц.


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