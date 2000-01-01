30.05 16:30 MIGnews.com

Иерусалим: закрыта еще одна школа

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В субботу, 30 мая, администрация начальной школы "Пола Бен-Гурион" в квартале Рехавия в Иерусалиме объявила о закрытии на карантин.Об этом сообщают израильские СМИ.Учебное заведение будет закрыто минимум до 2 июня, а все школьники и сотрудники проверятся на наличие заражения коронавирусом COVID-19. По словам администрации, занятия не будут возобновлены по крайней мере до тех пор, пока не придут результаты анализов.Решение о закрытии школы было принято, поскольку многие ученики принадлежат к тем же семьям, что и дети из Еврейской гимназии, где выявлены 97 зараженных: 82 ученика и 15 учителей."Часть из наших учеников, у братьев которых выявлен вирус, еще не прошла тестирование. А те, кто прошел, еще не получил результатов. В минздраве пообещали приложить максимум усилий, чтобы протестировать всех в течение субботы. Когда придут результаты, мы узнаем, есть ли носители вируса в нашей школе. Если получим положительные ответы, ситуация будет кардинально пересмотрена", – пояснило руководство.Ожидается, что вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит с заявлением по поводу возможного закрытия системы образования из-за резкого роста числа инфицированных в стране.По данным 12 канала, министры должны проголосовать за отмену занятий в средних и старших классах. Тем временем, некоторые представители правительства считают, что школы следует закрывать исключительно в районах с высоким уровнем заражения.