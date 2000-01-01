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Пожар в лагере беженцев Шуафат: погибла 70-летння женщина | Фото:30.05 12:54   MIGnews.com

Пожар в лагере беженцев Шуафат: погибла 70-летняя женщина

70-летняя палестинская женщина скончалась в медицинском центре Хадасса после пожара в лагере беженцев Шуафат на севере Иерусалима. Об этом сообщает JP в субботу, 20 мая.

Трое других человек получили ранения и также были эвакуированы в больницу в легком состоянии.

Спасатели вытащили 70-летнюю женщину из горящей квартиры, однако она уже находилась в критическом состоянии. Ей оказывали первую помощь по пути в больницу, тем не менее, врачам не удалось её спасти.

Ранее в субботу семья из семи человек, двое взрослых и пятеро детей, получили ранения в результате пожара, произошедшего в жилом здании на улице Дафна в Тель-Авиве.


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