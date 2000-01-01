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Коронавирус: шесть миллионов зараженных по всему миру | Фото:30.05 15:12   MIGnews.com

Коронавирус: шесть миллионов зараженных по всему миру

В мире зарегистрировано уже более шести миллионов случаев заражения коронавирусом COVID-17, сообщает портал Worldometers.

На данный момент, в мире насчитывается 6 020 712 человек, зараженных новым смертоносным вирусом. С начала пандемии от него скончалось 366 295 пациентов, еще 2,65 миллиона выздоровели.

Отмечается, что активных случаев на 30 мая - 2 999 117. Из них 53 717 человек находятся в серьезном или критическом состоянии. Лидером остается США, где болеет 1 792 295, за ними Бразилия (465 166) и Россия (387 623).

Университет Джонса Хопкинса сообщает немного иную статистику, указывая, что число зараженных только приближается составляет 5 916 464.


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